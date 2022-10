गुजरात: गरबा पर पथराव करने वालों को पुलिस ने बीच चौराहे सिखाया सबक, लोगों ने मनाया जश्न

नेशनल डेस्क: गुजरात के खेड़ा जिले में एक मस्जिद के पास गरबा आयोजित करने का विरोध करने वाले मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़ द्वारा कार्यक्रम स्थल पर किए गए हमले में एक पुलिसकर्मी सहित सात व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार संदिग्ध हमलावरों को गांव के चौराहे पर बिजली के एक खंभे से बांधकर भीड़ के सामने लाठी से पीटा। सोशल मीडिया पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।

Chad Gujarat Police took action on Ms who pelted stones on Hindus in Garba pandals 🔥🔥 pic.twitter.com/DN4SXPBREp — BALA (@rightarmleftist) October 4, 2022