राज्यसभा चुनाव : जेपी नड्डा गुजरात से उम्मीदवार घोषित, अशोक चव्हाण की लगी लौटरी, सामने आई एक और लिस्ट

नेशनल डेस्क: बीजेपी ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इस लिस्ट के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा गुजरात से पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। नड्डा के अलावा, गोविंदभाई ढोलकिया, मयनभाई नायक और जशवंतसिंह सलामसिंग परमार को गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकित किया गया है।

भगवा पार्टी ने कांग्रेस के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी अपना राज्यसभा उम्मीदवार नामित किया है। उन्हें मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े के साथ महाराष्ट्र से नामांकित किया गया है। कांग्रेस से अलग होने के ठीक एक दिन बाद चव्हाण मंगलवार को मुंबई में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए।

