गुजरात: AAP के प्रदेश अध्यक्ष ने PM मोदी के लिए कहे अपशब्द, वायरल VIDEO से बवाल...BJP भड़की

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (AAP) की गुजरात प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसकी आलोचना की है। अमित मालवीय ने AAP के गुजरात प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक वीडियो शेयर किया है।

Gopal Italia, Kejriwal’s right hand man and AAP Gujarat’s President, stoops to Kejriwal’s level, calls Prime Minister Modi “नीच”।

Using such profanities and abusing Gujarat’s pride and son of the soil is an insult to every Gujarati, who has voted for him and the BJP for 27 years. pic.twitter.com/5J2k8Ibmwv — Amit Malviya (@amitmalviya) October 9, 2022