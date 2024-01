'ऐसे नाटकों से मदद नहीं मिलेगी, हथकड़ी केजरीवाल के नजदीक आ रही', ED के सामने पेश नहीं होने पर बोली बीजेपी

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ‘डर से कांप' रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि वह कथित शराब नीति घोटाले के ‘सरगना' हैं। भाजपा की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से जारी तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए और लिखित जवाब भेजकर नोटिस को ‘अवैध' करार दिया।



'केजरीवाल डर से कांप रहे'

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल डर से कांप रहे हैं और ईडी के समन को नजरअंदाज करने के लिए एक के बाद एक बहाने बना रहे हैं।'' उन्होंने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल आज डरे हुए हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। वह जानते हैं कि वह सरगना हैं और उनके पास (ईडी के सवालों का) कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि वह कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं।''



BJP National Spokesperson Shri @gauravbhatiabjp addresses a press conference at BJP headquarters in New Delhi. https://t.co/hwMUUzcB76 — BJP (@BJP4India) January 3, 2024