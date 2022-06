होमवर्क न करने पर हैवान बनी मां, बच्ची के हाथ-पैर बांधकर चिलचिलाती धूप में छत पर लिटाया

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिल्ली में पांच वर्षीय बच्ची चिलचिलाती धूप में छत पर पड़ी हुई है और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना दो जून को शहर के खजूरी खास इलाके में हुई। उन्होंने कहा कि लड़की होमवर्क नहीं कर रही थी, इसलिये उसकी मां ने उसके हाथ-पैर बांध दिये और उसे छत पर छोड़ आई।

Delhi: 5-year-old left tied on rooftop under scorching sun for not doing homework; police initiate legal action



