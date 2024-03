हरदीप पुरी ने कांग्रेस-आप गठबंधन पर कसा तंज, जानें क्या बोले केंद्रीय मंत्री

नेशनल डेस्कः केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर तंज कसते हुए विचित्र करार दिया है। हरदीप पुरी ने कहा कि इसका रास्ता नरक, तिरछे गठबंधनों से भरा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान सामने आए कथित भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद आप की स्थापना की थी, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी में सबसे पुरानी पार्टी का शासन खत्म हो गया था। इससे पहले आज INDIA गठबंधन में भागीदार कांग्रेस और AAP ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा के लिए सीट-बंटवारे समझौते की घोषणा की।

पुरी ने 'एक्स' पर लिखा, ''नरक (या इस मामले में राजनीतिक विस्मृति!) का रास्ता टेढ़े-मेढ़े गठबंधनों से बना है! अगर आप और कांग्रेस के बीच अवसरवादी गठबंधन अपने अंतर्निहित अंतर्विरोधों से भी बच पाता है तो यह सबसे विचित्र होगा हर मायने में राजनीतिक संयोजन!" केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लोगों को याद होगा कि राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सामने आए कथित भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद AAP अस्तित्व में आई थी। वह जो अपने ही मतदाताओं की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। लोगों को स्पष्ट रूप से याद होगा कि AAP बड़े पैमाने पर दण्डमुक्ति के खिलाफ विरोध करने के बाद अस्तित्व में आई थी उन्होंने कहा, ''कांग्रेस का भ्रष्टाचार, जिसे उसने बाद में दिल्ली में हरा दिया और जैसा कि उनके मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ कई मामलों से पता चलता है, अब वह भी मूर्त रूप ले चुका है जिसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया था!''

The path to hell (or in this case political oblivion!) is paved with skewed alliances!



If the opportunist alliance between AAP & Congress even manages to survive its inherent contradictions it will be the most bizarre political combination in every sense! One that tries to pull… — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) February 24, 2024