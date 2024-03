'...ये खाकर तो मेरा स्टेमिना बिगड़ जाएगा' जब अनहैल्दी खाना देख भड़क गए थे हार्दिक पंड्या, Video हुआ लीक

नई दिल्ली: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, जो चोट के कारण वनडे विश्व कप 2023 के बीच से अपनी क्रिकेट जिम्मेदारियों से बाहर हैं। हार्दिक अपने नियमित व्यायाम को लेकर काफी सजग रहते हैं और सख्त आहार का पालन करते हैं। वह क्या खाते हैं, इसके बारे में उनकी चेतना हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पुराने वीडियो में सामने आया है। बता दें कि नवंबर के बाद से स्टार ऑलराउंडर का पहला असाइनमेंट इंडियन प्रीमियर लीग 2024 होगा।

हार्दिक, जो स्टार स्पोर्ट्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एड शूट में थे, इस दौरान उनके नखरे देखने को मिले और अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से परहेज किया। तेजतर्रार ऑलराउंडर को पारंपरिक गुजराती भोजन की पेशकश की गई, जिसमें कुछ तले हुए व्यंजन भी शामिल थे, जिसे उन्होंने इनकार करते हुए खाना परोसने वाले शख्स से कहा कि वह यह खाना नहीं खा पाएंगे. वीडियो में उन्हें यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि यह खाना उनके स्टेमीना को खराब कर देगा और उन्होंने उस व्यक्ति से यह बात शूट के निदेशक को बताने के लिए कहा।

No cheat meals for Hardik Pandya in this leaked clip from the Star Sports IPL film shoot. pic.twitter.com/7Td02ecl8m — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 23, 2024