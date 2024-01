शीत लहर और भीषण ठंड के कारण कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की छुट्टियां 27 जनवरी तक बढ़ाई

नेशनल डेस्क: हरियाणा में शीत लहर और भीषण ठंड के कारण कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की छुट्टियां 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया।

राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि असामान्य रूप से ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने अपने निर्देशों से हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन अवकाश के विस्तार के संबंध में औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

Due to the cold wave and severe cold in Haryana, the holidays of students from classes 1 to 5 have been extended till 27th January: Haryana Government pic.twitter.com/3Kllz78awi — ANI (@ANI) January 24, 2024