"ये हैं तुम्हारे दूसरे अब्बू" अफगानिस्तान की जीत पर पाकिस्तान टीम हुई भयंकर ट्रोल, मीम्स की आई बाढ़

नेशनल डेस्कः गत चैंपियन इंग्लैंड को हराकर सनसनी फैलाने वाले अफगानिस्तान ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को यहां खिताब के एक अन्य दावेदार पाकिस्तान को आठ विकेट से पराजित करके आईसीसी वनडे विश्व कप में एक और उलटफेर करके अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। अफगानिस्तान की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ यह पहली जीत है। इससे उसके पांच मैच में चार अंक हो गए हैं। पाकिस्तान के भी इतने ही अंक हैं लेकिन लगातार तीसरी हार से उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है। अफगानिस्तान के सामने 283 रन का लक्ष्य था।



दूसरी ओर 283 रन के टारगेट का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया और इस वर्ल्ड कप मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम किया। आइए देखें फैंस ने अफगानिस्तान की जीत पर कैसा रिएक्शन (AFG vs PAK trending MEMES) दिया।

Seeing Pakistanis crying like this is the source of my happiness...😍🤩 pic.twitter.com/9UFRO5y7JC — Groot 🚩 (@IAmGrootX18) October 23, 2023