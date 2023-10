कनाडा जाने वालों के लिए खुशखबरी, '7-10 दिनों में मिलेगा कनाडा का वीज़ा'

नेशनल डेस्क: खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर पैदा हुए राजनयिक विवाद के बीच पंजाब के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने शुक्रवार को कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा से फोन पर बात की और उनसे कनाडाई लोगों, मुख्य रूप से भारतीय प्रवासियों को वीजा जारी करने में तेजी लाने को कहा।

साहनी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "वीज़ा निलंबन के कारण एक बैकलॉग है जिसे जल्द ही साफ़ किया जाना चाहिए और BLS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करने के 7-10 दिनों में वीज़ा दिया जाना चाहिए।" उनके अनुसार, इंडो-कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा के लिए 70 प्रतिशत नौ शहरों में बीएलएस के माध्यम से है और 30 प्रतिशत भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों में वॉक-इन है।

