मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में भी जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप... घाटी में टूटा 40 साल का रिकॉर्ड

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकावासी ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोग भी अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहे हैं। मई महीने में कश्मीर घाटी में तापमान सामान्य से छह डिग्री अधिक 30 डिग्री पार पहुंचने के साथ ही 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है।



पहाड़ों में गर्मी देखकर नाखुश दिखे पर्यटक

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम न सिर्फ श्रीनगर शहर में बल्कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कोकेरनाग और वेरिनाग जैसे ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर भी गर्म है। वहीं, कश्मीर घाटी घूमने आए कई पर्यटक सर्दियों के कपड़े और जैकेट यह सोचकर लाए थे कि वहां ठंड होगी और इन कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हुआ इसके उलट ही। गर्मी को देखते हुए पर्यटक कह रहे हैं कि अब उन्हें किसी भी हिल स्टेशन पर जाने का मन नहीं है।

#WATCH | Srinagar, J&K: People in Srinagar experience the heat as the high temperature breaks old records.



As per IMD, the maximum temperature in Srinagar today was 32.6°C which is 6.6°C more than the normal temperature. pic.twitter.com/bQ6Xyhcu4X — ANI (@ANI) May 28, 2024