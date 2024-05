पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गंभीर हीटवेव: अगले 5 दिनों में राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी

नेशनल डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति बने रहने की भविष्यवाणी की है, क्योंकि इसने अगले पांच दिनों में राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों के कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर सकता है। देश के उत्तरी क्षेत्र के विशाल हिस्से में लोग भयंकर और भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं।

तापमान 45°C से 47°C के बीच रहने की संभावना

मीडिया से बात करते हुए, आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, "वर्तमान में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से ऊपर है और हमने पिछले 2-3 दिनों में इस क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। राज्यवार पूर्वानुमान के बारे में, हमने एक जारी किया है।" अगले पांच दिनों के लिए राजस्थान में रेड अलर्ट। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने की संभावना है।

"पंजाब और हरियाणा में, प्रचलित पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद इसमें धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। हमने पहले ही इन दोनों राज्यों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है। पड़ोसी उत्तर प्रदेश में, कुमार ने मीडिया को बताया, हमने अगले पांच दिनों के लिए रेड अलर्ट और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

तमिलनाडु, केरल में बारिश का अलर्ट

हालाँकि, जबकि उत्तर में भीषण गर्मी पड़ रही है, दक्षिण में राहत की संभावना है, क्योंकि आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि अगले दो दिनों में तमिलनाडु और केरल में 12 सेमी तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। -3 दिन। आईएमडी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी करने के साथ, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष रूप से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है।

स्वास्थ्य सलाह

एम्स, दिल्ली में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल ने कहा कि बढ़ते तापमान के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चकत्ते, गर्मी से थकावट और निर्जलीकरण से लेकर हीट स्ट्रोक तक हो सकती हैं। लू की स्थिति के परिणामस्वरूप शारीरिक तनाव भी हो सकता है, जो अक्सर घातक साबित होता है।

बाहर जाने से बचें

गर्मी की लहर के प्रभाव को कम करने और गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए, डॉक्टरों ने लोगों को जहां तक ​​संभव हो बाहर न जाने की सलाह दी है, और यदि आवश्यक हो, तो पर्याप्त सुरक्षा के तहत; विशेषकर दोपहर से 3:00 बजे के बीच; जितनी बार संभव हो पर्याप्त तरल पदार्थ लें, भले ही कोई प्यासा न हो; और हल्के, हल्के रंग के, ढीले और छिद्रयुक्त सूती कपड़े पहनें।

Today, heat wave to severe heat wave conditions prevailed over many parts of West Rajasthan; over some parts of East Rajasthan and in isolated pockets of Gujarat Region, West Madhya Pradesh. 1/2 pic.twitter.com/WkgfWuRWWg