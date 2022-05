दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, 100 से ज्यादा जगह टूटे पेड़...कई उड़ानों पर पड़ा असर

नेशनल डेस्क: पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से उत्तर भारत के कई जिलों को आखिरकार राहत मिल ही गई। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण भले ही दिल्लीवालों को गर्मी से राहत मिली लेकिन तेज आंधी के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डा ने बयान जारी कर कहा, खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाईअड्डे पर उड़ानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों से अनुरोध है कि ताजा उड़ानों की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।

#WATCH | An uprooted tree blocks road near Delhi Cantonment area following strong winds and rain, as parts of National Capital receive rainfall. pic.twitter.com/xLtnV8r3I8 — ANI (@ANI) May 23, 2022

100 से ज्यादा जगह टूटे पेड़

नोएडा में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस दौरान जगह-जगह पेड़ उखड़े हुए देखे गए। वहीं गाजियाबाद और दिल्ली में भी सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में भी पेड़ सड़कों पर गिरे हुए है।दिल्ली-एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश और तेज आंधी की वजह से दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को पेड़ गिरने की तकरीबन 100 से ज्यादा कॉल मिली हैं लेकिन कहीं भी कोई फंसा नहीं न ही कोई घायल हुआ। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ ही बत्ती गुल हो गई।

कई जगह लगा जाम

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में सड़क पर जलभराव हुआ। गुरुग्राम से भी जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं सड़कों पर पेड़ गिरने के कारण लंबा जाम लगा हुआ है।

बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने शहर में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि एनसीआर (राजधानी क्षेत्र के पास) में 60-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी।

#WATCH | Strong winds, accompanied by rainfall, uproot trees in parts of Delhi this morning. Visuals from New Moti Bagh where a tree collapsed on a car. The occupants of the car, who were present inside the vehicle at the time of the incident, later got out of it safely. pic.twitter.com/Hq2NZ7xXpq