मुम्बई में रातभर भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मुंबई में मंगलवार देर शाम जोरदार बारिश शुरू हुई थी। वित्तीय राजधानी में कई स्थानों पर पानी भरने की वजह से बुधवार सुबह जन परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं...

नेशनल डेस्क: मुम्बई में रातभर भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मुंबई में मंगलवार देर शाम जोरदार बारिश शुरू हुई थी। वित्तीय राजधानी में कई स्थानों पर पानी भरने की वजह से बुधवार सुबह जन परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं। नगर निकाय अधिकारी ने बताया कि कई सड़कों और निचले इलाकों में रातभर हुई बारिश की वजह से पानी भर गया और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई वाहनों के पानी में बंद पड़ने के कारण भी यातायात बाधित हुआ।

#WATCH Maharashtra: Railway tracks submerged at Sion railway station in Mumbai, following heavy downpour in the city. pic.twitter.com/4CONRkH9Fk