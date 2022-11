जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग और ऊंचाई वाले अन्य इलाकों में भारी बर्फबारी...गांवों से संपर्क टूटा

नेशनल डेस्क: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का स्की शहर बर्फ की चादर से ढक गया। स्की शहर में हुई बर्फबारी से पेड़ और घर सफेद चादर में ढके नजर आए। हिमपात के बाद प्रमुख राजमार्ग बंद हो गये हैं जबकि ऊंचाई वाले गांवों से संपर्क टूट गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया, जबकि रामबन जिले के चंदरकोट और बनिहाल के बीच भारी बारिश के कारण पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने के बाद जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग को बंद कर दिया गया।

