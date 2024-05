ईरानी राष्ट्रपति के Helicopter Crash को लेकर उठे सवाल, ये हादसा या कोई साजिश ? एक नजर में जानें पूरा घटनाक्रम

इंटरनेशनल डेस्कः ईरान के उत्तर-पश्चिम स्थित पहाड़ी क्षेत्र में खराब मौसम की वजह से हुए हेलीकॉप्टरक्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री सहित 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ईरान में दिन के शोक का ऐलान किया गया है। यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया इजराइल-हमास युद्ध के कारण अशांत है। इस युद्ध के दौरान 63 वर्षीय रईसी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व में पिछले महीने इजराइल पर अभूतपूर्व तरीके से ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। रईसी के कार्यकाल के दौरान, ईरान ने करीब करीब हथियार-स्तर के यूरेनियम का संवर्धन किया। इसकी वजह से ईरान का पश्चिम के साथ तनाव और बढ़ गया क्योंकि तेहरान ने यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को बम ले जाने वाले ड्रोन भी दिए और पूरे क्षेत्र में मिलिशिया समूहों को हथियारों से लैस किया।

🇮🇷WAS RAISI'S HELICOPTER SABOTAGED?



India Air Force veteran M. Matheswaran suggests sabotage may be behind the helicopter crash that killed Iranian President Ebrahim Raisi.



Matheswaran:



“In the context of what’s happening in Gaza with the Israelis involved in various… https://t.co/yT2srfdM9p pic.twitter.com/RDrYdzKMCN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 20, 2024