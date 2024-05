चॉपर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति की मौत, सामने आया घटनास्थल का पहला video

नई दिल्ली: ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तथा अन्य लोगों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ‘‘किसी के भी जीवित होने का कोई संकेत न मिला'' है। सरकारी मीडिया के अनुसार, दुर्घटनास्थल एक दुर्गम घाटी में स्थित है और बचावकर्ता अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ईरान की रेड क्रीसेंट सोसायटी के प्रमुख पीर हुसैन कोलिवैंड ने सरकारी मीडिया को बताया कि सोमवार सुबह होने पर बचावकर्मियों ने करीब दो किलोमीटर की दूरी से हेलीकॉप्टर को देखा। जिसका एक वीडियो भी सामने आया। रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीरब्दुल्लहियान और अन्य को ले जा रहा यह हेलीकॉप्टर रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

