महाकुंभ भगदड़ में 30 की मौत पर हेमा मालिनी बोलीं – कुछ बड़ा नहीं हुआ...

नेशनल डेस्क: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भयानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका और हालात बेकाबू हो गए। इस घटना को लेकर जब मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से सवाल किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, "यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है।" हेमा मालिनी ने आगे कहा, "हम भी कुंभ गए थे, हमने अच्छे से स्नान किया। ये सही है कि घटना हुई, लेकिन ये इतना बड़ा मामला नहीं है। इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है।"

#WATCH | Delhi: BJP MP Hema Malini says "...We went to Kumbh, we had a very nice bath. It is right that an incident took place, but it was not a very big incident. I don't know how big it was. It is being exaggerated...It was very well-managed, and everything was done very…