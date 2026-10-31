एक्टिवा को टक्कर देने बाजार में उतरा Hero Destini 110 Classique, शानदार फीचर्स के साथ कीमत बस इतनी

डिजाइन और लुक्स के मामले में हीरो डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन को बेहद एलीगेंट और विंटेज टच दिया गया है। कंपनी ने इसके रियर व्यू मिरर्स, फ्रंट एप्रन और बॉडी पैनल्स पर प्रचुर मात्रा में क्रोम गार्निश का इस्तेमाल किया है,

नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में सहूलियत और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव के कारण स्कूटरों की मांग लगातार बढ़ रही है। हर उम्र के लोगों के बीच स्कूटर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब तक होंडा एक्टिवा का दबदबा बना हुआ था। हालांकि, इस बादशाहत को चुनौती देने के लिए वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपना नया Destini 110 Classique Edition भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है।

आकर्षक और विंटेज डिजाइन

डिजाइन और लुक्स के मामले में हीरो डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन को बेहद एलीगेंट और विंटेज टच दिया गया है। कंपनी ने इसके रियर व्यू मिरर्स, फ्रंट एप्रन और बॉडी पैनल्स पर प्रचुर मात्रा में क्रोम गार्निश का इस्तेमाल किया है, जो इसे सड़कों पर प्रीमियम लुक प्रदान करता है। सवारी के आराम को ध्यान में रखते हुए इसमें एक स्पेशल बैकरेस्ट और क्रोम ग्रैब रेल दी गई है, जो पीछे बैठने वाले पैसेंजर को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव कराती है। इसके अलावा, नए डुअल-टोन शेड्स और प्रीमियम सीट कवर टेक्सचर इसे काफी आकर्षक बनाते हैं।

दमदार इंजन और शानदार माइलेज

हीरो डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन में 110.9cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर BS6 इंजन दिया गया है। यह इंजन 8 bhp की अधिकतम पावर और 8.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। स्कूटर में हीरो की पेटेंटेड i3S टेक्नोलॉजी (आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम) भी मिलती है। यह तकनीक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर इंजन को अपने आप बंद कर देती है और थ्रॉटल देते ही दोबारा चालू कर देती है। इस तकनीक की मदद से यह स्कूटर व्यस्त शहरी सड़कों पर लगभग 50 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देने का दावा करता है।

कीमत और मुकाबला

हीरो ने इस नए एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹76,400 रखी है। अपनी बेहद प्रतिस्पर्धी (competitive) कीमत और आधुनिक फीचर्स के कारण हीरो का यह नया स्कूटर बाजार में मौजूद होंडा एक्टिवा 6G और टीवीएस जुपिटर के लिए एक बड़ा 'वैल्यू-फॉर-मनी' विकल्प बनकर उभरा है।