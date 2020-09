अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस ने हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मुंबई एयरपोर्ट और उसके आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। वहीं कंगना हिमाचल से जैसे ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची

नेशनल डेस्क: अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस ने हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मुंबई एयरपोर्ट और उसके आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। वहीं कंगना हिमाचल से जैसे ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची तो कंमाडो और सुरक्षा जवान अभिनेत्री को सुरक्षा घेरे में अंदर तक लेकर गए।

सुरक्षा जवानों ने किसी को भी कंगना के पास आने तक नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के अवैध बताते हुए उसमें तोड़फोड़ की।

#WATCH: Actor Kangana Ranaut reaches Mohali International Airport, she will be leaving for Mumbai shortly. pic.twitter.com/stVmh8ZXZJ