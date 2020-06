कोरोना वायरस से बेहाल मुंबई दोहरी मार झेल रहा है। महामारी के साथ साथ मौसम भी इस विकराल रूप दिखा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंबई के मरीन ड्राइव पर जहां अचानक समुंद्र की ऊंची-ऊंची लहरें उठने लगी, जिसके बाद लोगों के समुद्र किनारे जाने पर रोक लगा दी गई...

#WATCH Maharashtra: High tides hit Marine Drive in Mumbai. Police have asked people not to go near the seashore. pic.twitter.com/FUR7OtGGnQ