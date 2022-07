बीच सड़क पर लड़कियों ने दिखाई डॉनगिरी, पुलिस के सामने ही कर डाली लड़के की धुनाई...Video

नेशनल डेस्क: लड़कियां अब पहले से काफी धाकड़ हो गई हैं इसका ताजा उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला। गाजियाबाद में दो लड़कियों ने साथियों की मदद से एक लड़के की बीच सड़क बुरी तरह से पिटाई कर दी। घटना मधुबन बापूधाम इलाके के सेक्टर-23 की है, जहां लड़कियों ने पुलिस के सामने ही लड़के की बुरी तरह से पीट दिया। हालंकि पुलिस ने लड़कियों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं थीं।

Two girls beat up a BOY badly at Madhuban Bapudham area Sector 23, Ghaziabad police station.@ghaziabadpolice @SspGhaziabad pic.twitter.com/XYtct0HBbs — Barkha Trehan 🇮🇳 / बरखा त्रेहन (@barkhatrehan16) July 11, 2022