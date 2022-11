गुरुग्राम: शराब के नशे में गाड़ी से स्टंट करते का सामने आया मनचलों का भयानक वीडियो, एक की मौत 3 को कुचला

गुरुग्राम: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आए दिन क्राइम की खबरें सामने आती रहती है। कभी सोसयाटी में बवाल तो कभी सरेआम लोगों की पीटाई का मामला सामने आता रहता है इस बीच कुछ युवकों की मनचली का एक भयानक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बेगुनाह की मौत हो गई।

दरअसल, गुरुग्राम में शराब के नशे में गाड़ी से स्टंट करने पर राह चलते एक बेगुनाह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुग्राम पुलिस ने स्टंट करने वाले 7 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप देख सकते है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार एक शख्स के उपर चढ़ जाती है जबकि 2 लोग कार की चपेट में आ जाते है।

Car Stunt By Drunk Youths Go Wrong In Gurugram, One Killed, Two Injured, Eight Arrested pic.twitter.com/xFKdHIc4Xh — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) November 9, 2022