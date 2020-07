हैदराबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित अधेड़ उम्र की एक डॉक्टर ने एक प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन पर चिकित्सा बिल का भुगतान न करने को लेकर उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाया है। महिला ज्वर अस्पताल में नगर सहायक चिकित्सक हैं। वह सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित रूप से एक अस्पताल पर एक दिन के इलाज के ल

नेशनल डेस्कः हैदराबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित अधेड़ उम्र की एक डॉक्टर ने एक प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन पर चिकित्सा बिल का भुगतान न करने को लेकर उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाया है। महिला ज्वर अस्पताल में नगर सहायक चिकित्सक हैं। वह सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित रूप से एक अस्पताल पर एक दिन के इलाज के लिए 1.15 लाख रुपए का बिल बनाकर अधिक पैसा वसूलने का आरोप लगाती दिख रही हैं। इसके अलावा उनका दावा है कि उन्हें उचित चिकित्सा मुहैया कराए बिना छुट्टी दे दी गई।

