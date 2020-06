आंध्र प्रदेश में एक महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। नैल्लोर में पर्यटन विभाग के एक होटल कर्मचारी ने महिला सहकर्मी को पीटा। वायरल वीडियो में शख्स एक महिला को ऑफिस के अंदर बुरी तरह पीटता नजर आ रहा है। वहीं वहां मौजूद अन्य लोग बीच बचाव कर रहे हैं। घटना 27

नेशनल डेस्कः आंध्र प्रदेश में एक महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। नैल्लोर में पर्यटन विभाग के एक होटल कर्मचारी ने महिला सहकर्मी को पीटा। वायरल वीडियो में शख्स एक महिला को ऑफिस के अंदर बुरी तरह पीटता नजर आ रहा है।

#Nellore She asked him to wear a mask,He being a DM in Andra Pradesh tourism department brutally assaulted her. She is differently-abled staff worker. Inhumane act, Aurat pe hath utha ke Mard ban na hai inko. @MinistryWCD Serve justice. #Nellore @tourismgoi pic.twitter.com/6PDf6xGkvX