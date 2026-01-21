एक साल में कितनी बार आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं मुफ्त इलाज? 99% लोग होंगे अनजान

आयुष्मान कार्ड देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए हेल्थ सुरक्षा का मजबूत साधन है। इस कार्ड के जरिए सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज संभव है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कार्ड केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में साल में जरूरत...

नेशनल डेस्क : आयुष्मान भारत योजना का आयुष्मान कार्ड देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मजबूत कवच है। इस कार्ड के जरिए पात्र परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। चाहे बड़े ऑपरेशन हों या गंभीर बीमारियों का इलाज, अस्पताल का खर्च इस योजना में कवर होता है।

एक साल में कितनी बार मुफ्त इलाज संभव है?

कई लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इस कार्ड से एक साल में किसी भी समय जरूरत पड़ने पर जितनी बार चाहें इलाज करवा सकते हैं। शर्त केवल यह है कि सालाना कुल खर्च 5 लाख रुपये की सीमा के भीतर हो। यानी साल की शुरुआत में इलाज कराया और बाद में फिर से जरूरत पड़ी, तो दोबारा कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुविधा छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी सर्जरी तक सभी मामलों में लागू होती है।

कौन से अस्पताल हैं योजना के तहत?

आयुष्मान कार्ड से इलाज केवल उन अस्पतालों में संभव है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ कई बड़े प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। मरीजों के पास कई ऑप्शन मौजूद होते हैं। अगर आप अपने इलाके में कौन से अस्पताल आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री इलाज देते हैं यह जानना चाहते हैं, तो यह काम आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत पीएम-जय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और 'Find Hospital' या 'Hospital List' विकल्प चुनें। राज्य और जिला का चयन करते ही आपके सामने सभी रजिस्टर्ड अस्पतालों की सूची आ जाएगी। आप हॉस्पिटल का नाम या बीमारी की कैटेगरी डालकर भी सर्च कर सकते हैं।

इस तरह मरीज इलाज से पहले ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि चुना गया अस्पताल आयुष्मान कार्ड के तहत कवर है या नहीं, जिससे समय और पैसे की बचत होती है।



