पत्नी की ह-त्या कर काली मंदिर पहुंचा पति, गोद में सिर लेकर बैठा रहा, पास में बैठे थे दोनों बेटे

पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में बुधवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का सिर काट दिया। इसके बाद वह एक काली मंदिर में जाकर बैठ गया, जहाँ उसकी गोद में पत्नी का कटा हुआ सिर रखा था। उसके दोनों बेटे भी उसके पास ही बैठे थे।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में बुधवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का सिर काट दिया। इसके बाद वह एक काली मंदिर में जाकर बैठ गया, जहाँ उसकी गोद में पत्नी का कटा हुआ सिर रखा था। उसके दोनों बेटे भी उसके पास ही बैठे थे। आरोपी रिंटू घोष, जो पहले बस कंडक्टर था, को गंगारामपुर के अंतर्गत नारायणपुर के वार्ड 4 में स्थित मंदिर के अंदर पाया गया। उसके हाथ में चाकू था और उसकी गोद में पत्नी का कटा हुआ सिर रखा था।

यह घटना तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने घोष को मंदिर के अंदर देखा और पुलिस को सूचना दी। मृतका की पहचान 35 वर्षीय सीमा सरकार के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि आरोपी द्वारा मंदिर में सिर लाने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी।

आरोपी ने अपनी हरकत को नौकरी छूटने से जोड़ा

गंगारामपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज पूर्णेंदु कुंडू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घोष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस वैन में ले जाए जाते समय, घोष ने पत्रकारों से अपनी नौकरी (नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन - NBSTC) छूटने के बारे में बात की। उसने कहा, "NBSTC से नौकरी छूटने और पुलिस स्टेशन जाने के बाद, मैं मानसिक रूप से साइको हो गया हूं।"



एक रिश्तेदार, राजेश प्रमाणिक के अनुसार, बस कंडक्टर की नौकरी छूटने के बाद से ही घोष को अपना गुजारा करने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। बाद में उसने छोटे-मोटे व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन आय का कोई स्थायी जरिया नहीं मिल सका। प्रमाणिक ने यह भी दावा किया कि हाल के दिनों में घोष की जीवनशैली बदल गई थी। बताया जाता है कि उसने मांसाहारी भोजन छोड़ दिया था और शाकाहारी बन गया था। इसके अलावा, उसका व्यवहार भी कुछ ऐसा हो गया था जिसे रिश्तेदार ने 'तांत्रिक' जैसा बताया।

पुलिस कर रही है पूछताछ

पुलिस घोष से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने यह हत्या क्यों की। जांचकर्ता उसके निजी हालात, नौकरी से जुड़ी परेशानियों और हाल ही में उसके व्यवहार में आए बदलावों की जांच कर रहे हैं, ताकि हत्या के पीछे के असली मकसद का पता लगाया जा सके।