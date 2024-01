हैदराबाद : गणतंत्र दिवस की परेड में तेलंगाना के पूर्व डिप्टी CM महमूद अली हुए बेहोश, VIDEO

नेशनल डेस्क: हैदराबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर तेलंगाना के पूर्व डिप्टी सीएम महमूद अली बेहोश हो गए जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें संभाला। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम महमूद अली तेलंगाना भवन में समारोह के दौरान बेहोश हो गए। जिसके बाद प्राथमिक उपचार देते हुए हाथ में रगड़ कर गर्मी देने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें वहां मौजूद लोगों ने उठाया और अस्पताल पहुंचाया। वहीं, दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके अलावा मणिपुर अपनी 'नारी शक्ति' को 'इमा कीथेल' के साथ प्रदर्शित करता दिखा, यह 500 साल पुराना बाजार है, जो दुनिया में एकमात्र है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है।

#WATCH | Manipur showcases its 'Nari Shakti' with 'Ima Keithel', the 500-year-old market, one and only in the world run entirely by women#RepublicDay2024 pic.twitter.com/tTYJ1AYkiN