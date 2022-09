पार्टी में बड़े बदलाव के लिए लड़ रहा हूं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव: नामांकन पत्र भरने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि वह ये चुनाव पार्टी में बड़े बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने सभी डेलीगेट (निर्वाचक मंडल के सदस्य) से इस चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने की भी अपील की।



कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आज मेरे समर्थन में आए सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने मुझे प्रोत्साहित किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। 17 अक्टूबर को हम देखेंगे कि परिणाम क्या होते हैं... उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। मैं बचपन से ही कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा हूं, उसी गांधी, नेहरू विचारधारा के लिए प्रचार करता था जब मैं 8वीं, 9वीं कक्षा में था।



I have been connected to the ideology of Congress since my childhood, used to campaign for the same Gandhi, Nehru ideology when I was in classes 8th, 9th: Senior Congress leader & LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge