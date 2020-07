राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। अशोक गहलोत गुट द्वारा लगातार सचिन पायलट पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट ने अशोक गहलोत गुट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं, लेकिन खिलाफ लगाए जा रहे इस तरह के आधारहीन, घिनौने आरोपों पर आश्चर्यचकित नहीं हूं। यह पूरी तरह से मुझे बदनाम करने और राजस्थान के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ...

नेशनल डेस्कः राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। अशोक गहलोत गुट द्वारा लगातार सचिन पायलट पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट ने अशोक गहलोत गुट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं, लेकिन खिलाफ लगाए जा रहे इस तरह के आधारहीन, घिनौने आरोपों पर आश्चर्यचकित नहीं हूं। यह पूरी तरह से मुझे बदनाम करने और राजस्थान के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस के सदस्य और विधायक के रूप में उठाई गई वैध चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया है। इस प्रयास के सदस्य और विधायक के रूप में उठाई गई वैध चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य मुझे बदनाम करना और मेरी विश्वसनीयता पर हमला करना है। मुख्य मुद्दे पर बात करने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।

This is done solely to malign me & to stifle legitimate concerns I raised against Rajasthan party leadership, as member&MLA of Congress. This attempt further aims at defaming me & attack my credibility. Narrative is being redirected to avoid addressing the main issue:Sachin Pilot https://t.co/LLxFA0iupu