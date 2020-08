भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शानदार रेस्क्यू किया जिसे लोग दिल थामकर देखते रहे। जब तक IAF के चॉपर का रेस्क्यू जारी रहा तब तक लोगों की धड़कनें ऊपर-नीचे होती रहीं। दरअसल एक युवक करीब 16 घंटे तक डैम के तेज बहाव में फंसा हुआ था। युवक को बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एयरफोर्स से मदद मांगी।

नेशनल डेस्कः भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शानदार रेस्क्यू किया जिसे लोग दिल थामकर देखते रहे। जब तक IAF के चॉपर का रेस्क्यू जारी रहा तब तक लोगों की धड़कनें ऊपर-नीचे होती रहीं। दरअसल एक युवक करीब 16 घंटे तक डैम के तेज बहाव में फंसा हुआ था। युवक को बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एयरफोर्स से मदद मांगी। IAF के चॉपर ने अद्भुत तरीके से युवक का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रेस्क्यू देख कर जिले के पुलिस अधिकारी भी गदगद हो गए।

सोमवार सुबह 7 बजे IAF का हेलीकॉप्टर ने युवक का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित डैम से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक ने एक पेड़ के सहारे पानी में करीब 16 घंटे गुजारे। पानी का बहाव इतना तेज था कि रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम की कोशिशों के बाद भी युवक को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद एयरफोर्स से मदद मांगी गई। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI 17 ने युवक का रेस्क्यू किया है। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जिन्होंने अपनी आंखों से इस दिल थाम देने वाले रेस्क्यू को देखा।

Breathtaking!

What seems impossible to us, #IndianAirForce makes it look so simple...

The @IAF_MCC's #SkyWarrior first himself attempted to go down & bring the man up, risking his own life. But due to fast wind it wasn't possible, later the guy was rescued with other technique. pic.twitter.com/3xfpbScTbP