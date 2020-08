केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर ‘सबसे बेहतर'' करीब 75 प्रतिशत है और इसमें रोजाना सुधार हो रहा है, जबकि मृत्युदर दुनिया में ‘सबसे कम'' 1.87 प्रतिशत है। दिल्ली के नजदीक गाजियबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

नई दिल्लीः स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन हासिल कर लेगा। कोरोना वैक्सीन से जुड़े एक सवाल पर शनिवार को उन्होंने ये बात कही।

One of our COVID-19 vaccine candidates is in the third phase of the clinical trial. We are very confident that a vaccine will be developed by end of this year: Union Health Minister Harsh Vardhan https://t.co/saLgWS9uL7