IMD ने UP-बिहार से पंजाब तक 15 राज्यों के लिए बारिश और तूफान का जारी किया अलर्ट

भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। 5 नवंबर को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत देश के लगभग 15 राज्यों में तेज हवाओं, आंधी-तूफान और बारिश को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार,...

नई दिल्ली: भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। 5 नवंबर को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत देश के लगभग 15 राज्यों में तेज हवाओं, आंधी-तूफान और बारिश को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हाल ही में आए एक चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने के बाद यह स्थिति बनी है। तूफान का असर अब पूर्वी तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर 'डिप्रेशन' (कम दबाव के क्षेत्र) के रूप में मौजूद है, जिसके चलते दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

यह अलर्ट एक चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने के बाद जारी किया गया है। इसका बचा हुआ हिस्सा अब पूर्वी तेलंगाना और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर एक 'डिप्रेशन' (कम दबाव का क्षेत्र) के रूप में बना हुआ है। इसका असर देश के दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी हिस्सों तक फैलने की उम्मीद है, जिससे कई इलाकों में बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी।

दिल्ली-NCR मौसम

गुरुवार को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार, 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव के कारण, सुबह और शाम के समय लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हो सकती है।

उत्तर प्रदेश और बिहार: आंधी और बारिश का अलर्ट

गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, मथुरा और सोनभद्र समेत कई जिलों में 35 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। लखनऊ में तापमान अधिकतम 30°C और न्यूनतम 17°C रहने का अनुमान है। बिहार के पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया और भागलपुर में 20 से 30 किमी/घंटा की हवाओं के साथ बारिश और गर्जन की चेतावनी दी गई है।

झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य भारत का हाल

5 और 6 नवंबर को झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर जैसे जिलों में मौसम खराब हो सकता है।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मालदा, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में बारिश और आंधी-तूफान आ सकते हैं। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर, तथा मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, बैतूल और बालाघाट में मौसम खराब रहने का अनुमान है।

पंजाब और पहाड़ी राज्यों में अलर्ट

पंजाब के कई जिलों, जैसे अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, गुरदासपुर और कपूरथला में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

हिमालयी क्षेत्र में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 40 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण भूस्खलन (landslides) और सड़कों पर फिसलन का खतरा बना रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वहां यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

दक्षिण भारत: भारी बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी

कमजोर पड़ चुके चक्रवाती सिस्टम का असर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। IMD ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आकाशीय बिजली से बचने के लिए जरूरी एहतियात अपनाने की सलाह दी है।

