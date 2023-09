IMF एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा पर चढ़ा भारतीय संस्कृति का रंग, इस खास अंदाज में आईं नजर

नेशनल डेस्कः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 के मेहमानों के लिए आयोजित डिनर में राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना शुरू हो गया है। भारत मंडपम् में यह डिनर आयोजित किया जा रहा है। इस बीच अतंरराष्ट्रीय मुद्राकोष फंड (IMF) की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एक बार फिर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। दरअसल, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भारतीय परिधान में पहुंची। वह पूरी तरह भारतीय संस्कृति में नजर आ रही हैं। इससे पहले क्रिस्टालिना जॉर्जीवा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय नृत्य को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाईं और डांस करने लगीं।

#WATCH | G 20 in India | Managing Director of IMF (International Monetary Fund), Kristalina Georgieva arrives at Bharat Mandapam in Delhi for the G 20 Dinner hosted by President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/JBd2nXDBBI — ANI (@ANI) September 9, 2023