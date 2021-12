प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर रविवार को यहां शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। तटीय राज्य की पुर्तगाली शासन से मुक्ति के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने आज दोपहर यहां पहुंचे मोदी ने बाद में मीरामार में फ्लाई पास्ट और जलयान परेड देखी।

PM Shri @narendramodi attends Sail Parade and Fly Past at Miramar in Panaji, Goa. #ModiInGoa

