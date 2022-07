भारत ने रचा नया कीर्तिमान, 18 महीने में पार किया 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा

नेशनल डेस्क: देश में रविवार को कोरोना वैक्सीनेशन ने नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। भारत में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के 548 वें दिन आज रविवार को 200 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में 200 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, 'बधाई हो भारत! सबके प्रयास से आज देश ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का आँकड़ा पार कर लिया है। 17 जुलाई, 2022..यह दिन हमेशा याद रहेगा।'

