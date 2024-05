भीड़ की हिंसा के बीच भारत, पाकिस्तान ने किर्गिस्तान में छात्रों से 'घर के अंदर रहने' के लिए कहा

नेशनल डेस्क: किर्गिस्तान की राजधानी में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को निशाना बनाने वाली भीड़ की हिंसा के बीच भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को बिश्केक में छात्रों को "घर के अंदर रहने" की सलाह दी। जबकि किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास ने कहा कि "स्थिति फिलहाल शांत है", पाकिस्तान के मिशन ने कहा कि हिंसा के बीच बिश्केक में मेडिकल विश्वविद्यालयों के कुछ छात्रावासों पर हमला किया गया है, जहां भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छात्र रहते हैं।

भारतीय ने कहा, "हम अपने छात्रों के संपर्क में हैं। स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे फिलहाल घर के अंदर ही रहें और कोई भी समस्या होने पर दूतावास से संपर्क करें। बिश्केक में मिशन ने ट्वीट किया, हमारा 24-7 संपर्क नंबर 0555710041 है।" विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 14,500 भारतीय छात्र किर्गिस्तान में रहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूतावास के पोस्ट को रीट्वीट किया और कहा, "बिश्केक में भारतीय छात्रों के कल्याण की निगरानी की जा रही है। कथित तौर पर स्थिति अब शांत है।"

We are in touch with our students. The situation is presently calm but students are advised to stay indoors for the moment and get in touch with the Embassy in case of any issue. Our 24×7 contact number is 0555710041. — India in Kyrgyz Republic (@IndiaInKyrgyz) May 18, 2024