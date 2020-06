हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह भारत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही करना चाहा लेकिन भारत ने उसे आईना दिखाते हुए अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी...

नेशनल डेस्क: हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह भारत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही करना चाहा लेकिन भारत ने उसे आईना दिखाते हुए अपने गिरेबान में झांकने को कहा है। भारत ने कहा कि खून-खराबे वाला देश हमें नसीहत देने की ​कोशिश ना करे।

#WATCH: India exercises its right of reply in response to statement made by Pakistan, at 43rd session of UN Human Rights Council; Senthil Kumar,1st Secretary at Permanent Mission of India, Geneva says, "Systematic misuse of blasphemy in Pak has terrorized minorities in Pakistan". pic.twitter.com/IEhaN4lN80