G20 Summit में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचा भारत का 'दामाद', कहा- यह मेरे लिए बेहद खास पल

नेशनल डेस्कः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ‘भारत का दामाद' बताए जाने के संदर्भ का हवाला देते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का उनका दौरा ‘‘बहुत खास'' है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति सुनक की शादी अक्षता मूर्ति से हुई है। नई दिल्ली की अपनी उड़ान में पत्रकारों से बातचीत में सुनक (43) ने कहा कि वह भारत आने को लेकर उत्साहित हैं ‘‘एक ऐसा देश जो मेरे लिए बहुत करीब और प्रिय है।'' इस यात्रा में सुनक के साथ उनकी पत्नी और इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी भी शामिल हैं। सुनक का शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है।



यह बहुत खास है

सुनक ने तीन दिवसीय दौरे के लिए रवाना होने से पहले ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, ‘‘मैं स्पष्ट फोकस के साथ जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा हूं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना है। सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना है।'' सुनक ने कहा, ‘‘यह बहुत खास है। मैंने कहीं देखा कि मुझे भारत के दामाद के रूप में संदर्भित किया गया था, मुझे उम्मीद है कि यह प्यार से कहा गया होगा।'' शिखर वार्ता के दौरान ब्रिटेन के एजेंडे में रूस-यूक्रेन संघर्ष को एक प्रमुख विषय के रूप में चिह्नित किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ‘डाउनिंग स्ट्रीट' ने कहा कि भारत की भूमिका और प्रभाव ‘‘महत्वपूर्ण'' है।

I’m heading to the #G20 Summit with a clear focus.



Stabilising the global economy. Building international relationships. Supporting the most vulnerable.



This action is part of that – Putin again has failed to show up for the G20, but we will show up with support for Ukraine. https://t.co/tLG19ILDLr — Rishi Sunak (@RishiSunak) September 8, 2023