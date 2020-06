इस्लामाबाद में नियुक्त भारतीय उच्चायोग के दो कर्मचारियों के लापता होने के मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान हाईकमीशन को तलब कर जवाब मांगा है। भारत में पाकिस्तान हाईकमीशन सैयद हैदर शाह को विदेश मंत्रालय ने तलब किया, जिसके बाद वह विदेश मंत्रालय पहुंचे। बता दें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नियुक्त भारतीय उच्चायोग के दो...

नई दिल्लीः इस्लामाबाद में नियुक्त भारतीय उच्चायोग के दो कर्मचारियों के लापता होने के मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान हाईकमीशन को तलब कर जवाब मांगा है। भारत में पाकिस्तान हाईकमीशन सैयद हैदर शाह को विदेश मंत्रालय ने तलब किया, जिसके बाद वह विदेश मंत्रालय पहुंचे। बता दें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नियुक्त भारतीय उच्चायोग के दो कर्मचारियों के सोमवार को लापता हो गए।



सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार ने संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय उच्चायोग के दोनों कर्मचारी सीआईएसएफ के चालक हैं और वे उस समय लापता हो गये जब इस्लामाबाद में ड्यूटी पर थे। ऐसा संदेह है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों कर्मचारियों को जासूस बताने के लिए उन्हें अपने कब्जे में लिया है।

#WATCH - Pakistan's Charge d'affaires to India arrives at MEA on being summoned by the Ministry, after two Indian officials working with Indian High Commission in Islamabad (Pakistan) went missing. #Delhi pic.twitter.com/RxilI9kz4t