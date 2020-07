विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि भारत कोविड 19 को लेकर शुरूआत से ही सक्रियता बरत रहा है। भारत इसे लेकर अस्पतालों को तैयार कनरे, दवाईयों की व्यवस्था करने और जांच क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ लगातार अपनी तैयारियों और जवाबी मानकों को विस्तारित कर...

नई दिल्लीः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि भारत कोविड 19 को लेकर शुरूआत से ही सक्रियता बरत रहा है। भारत इसे लेकर अस्पतालों को तैयार कनरे, दवाईयों की व्यवस्था करने और जांच क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ लगातार अपनी तैयारियों और जवाबी मानकों को विस्तारित कर रहा है।

We're aware of varying capacities at sub-national levels. Not unusual in country as big as India&its population size,that measures taken may often not be uniformly sufficient across all areas. Scaling up capacities&response remains constant need in India:Dr Poonam Khetrapal Singh https://t.co/5mfC0jzgDO