भारत का Light "जोरावर टैंक" बनेगा चीन का काल; पहली झलक आई सामने, जानें सेना में कब होगा शामिल (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः भारत का जोरावर टैंक जल्द ही सेना में शामिल होगा जो चीन का काल बन सकता है। जोरावर लाइट वेट टैंक है, जिसे भारतीय सेना को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बेहतर क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन सिर्फ़ 25 टन है, जो टी-90 जैसे भारी टैंकों के वजन का आधा है, जिससे यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में काम कर सकता है, जहां बड़े टैंक नहीं पहुंच सकते। इसका नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल ज़ोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए लंबे समय से सेना में हल्के टैंकों की जरूरत महसूस की जा रही थी। जल्द ही वह वक्त आएगा जब लाइट वेट टैंक जोरावर भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे।

India’s Indigenous light tank ‘Zorawar’ unveiled, fastest product development by DRDO, L&T



As per DRDO chief Dr Kamat, the tank is expected to be inducted into the Indian Army by the year 2027 after all trials@DRDO_India #Zorawar pic.twitter.com/XBB8cnxqlE — DD News (@DDNewslive) July 6, 2024