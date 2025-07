भारत-अमेरिका का 'आतंकवाद' पर मिलकर वार, TRF को मिला आतंकी टैग

नेशनल डेस्क : भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह TRF पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के इस कदम से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और यह आतंकवाद के खिलाफ भारत-अमेरिका के मजबूत सहयोग को दर्शाता है।

अमेरिका ने TRF को घोषित किया आतंकी संगठन

अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के मुखौटा संगठन TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। इस फैसले को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना गया था।

<

A strong affirmation of India-US counter-terrorism cooperation.



Appreciate @SecRubio and @StateDept for designating TRF—a Lashkar-e-Tayyiba (LeT) proxy—as a Foreign Terrorist Organization (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT). It claimed responsibility for the…