नेशनल डेस्क: गलवान घाटी में मौजूदा तनाव की स्थिति के बीच भारतीय सेना और वायुसेना ने लेह में अपनी ताकत दिखाई। यह साझा युद्धाभ्यास लद्दाख सीमा पर 11000-16000 फीट की ऊचांई पर किया गया, जिसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था।

#WATCH Ladakh: Indian Air Force aircraft carrying out sorties in Leh. The air activity has gone up in the region after the stand-off with China on the Line of Actual Control (LAC) there. pic.twitter.com/6L0Bqn3hTY