हिमालय की चोटी में भारतीय सेना और अमेरिकी आर्मी के जवानों का धमाल, गिटार से बांधा समां

नेशनल डेस्क: भारत-अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘युद्धाभ्यास' के 18वें संस्करण का अयोजन LAC से 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में किया। इस दौरान भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बैंड ने हिमालय की गोद में रॉक कॉन्सर्ट किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने लीड गिटारिस्ट की भूमिका निभाई थी। अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन ने उस रॉक कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है।

#WATCH | Indian Army and US Army's spontaneous rock concerts in the Himalayas with senior American officer on lead guitar during the 18th edition of Yudh Abhyas held recently in Auli, Uttarakhand



(Source: US Army's 11th Airborne Division) pic.twitter.com/A3mevRWzvd — ANI (@ANI) December 4, 2022