नेशनल डेस्कः भारतीय सेना ने पहली बार अपनी महिला सैनिकों को नियंत्रण रेखा (LoC) पर तैनात किया। असम राइफल्स की ये महिला सैनिक जम्मू-कश्मीर में LoC पर ऐसे समय में तैनात की गई हैं जब चीन और भारत के बीच तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से भी सीजफायर उल्लघंन और घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। LoC पर तैनात भारतीय सेना की महिला सैनिकों का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। लोग महिला सैनिकों को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर गर्व है।

Riflewoman of India !

For first time, women-jawans deployed near LoC in Kashmir, on deputation from Assam Rifles they are now serving in Indian Army. #RakshaBandhan #Riflewoman #kashmir #AssamRifles #IndianArmy #indianairforce #indiannavy #Jaihind@MjaVinod @ShouryArya pic.twitter.com/BIAiWOYiH6