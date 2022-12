धू-धू कर जलती कार से निकल सड़क किनारे आग में झुलसे दिखे ऋषभ पंत, देखें एक्सीडेंट के पहले और बाद का भयानक Video,

भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के नजदीक भयानक एक्सीडेंट हो गया। दरअसल, नए साल पर मां से मिलने घर जा रहे ऋषभ की कार उत्तराखंड के रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास मोड़ पर टकरा गई जिससे कार में भयानक आग लग गई और ऋषभ...

नेशनल डेस्क: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के नजदीक भयानक एक्सीडेंट हो गया। दरअसल, नए साल पर मां से मिलने घर जा रहे ऋषभ की कार उत्तराखंड के रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास मोड़ पर टकरा गई जिससे कार में भयानक आग लग गई और ऋषभ हादसे का शिकार हो गए। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे का एक सीसीटीवी फूटेज सामने आया है जिसमें ऋषभ की कार कैसे डिवाइडर से टकराई वीडियो में देखा जा सकता है।

Shocking accident caught on camera. #RishabhPant's car crashed into a divider, car caught fire 6 minutes after the crash. pic.twitter.com/nsWrFvji73 — Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) December 30, 2022

इतना ही नहीं हादसे के बाद भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें ऋषभ कार का शीशा तोड़े बाहर सड़के के किनारे बुरी तरह झुलसे दिख रहे है। जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर मौजूद लोग ही ऋषभ पंत को कुछ मदद करते दिख रहे हैं. शुरुआती पलों में कोई ऋषभ पंत को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उन्हें पहचाना।

वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस अधिकार ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली की ऋषभ पंत के हादसे की सूचना मिली। रुड़की के सक्षम अस्पताल में उनका इलाज हुआ। उनको बेहतर इलाज के लिए देहरादून में मैक्स अस्पताल में भेजा गया है