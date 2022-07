समुद्र किनारे छुट्टियां एंजॉय करना एक पिता को पड़ा महंगा, आंखों के सामने लहरों में बह गए दोनों बच्चे, देखिए यह दिल दहला देने वाली VIDEO

नेशनल डेस्क: एक पिता को अपने बच्चों के साथ छुट्टियां एंजॉय करना काफी महंगा पड़ गया। ओमान के एक समुद्र तट से एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पिता अपने बच्चों के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां एंजॉय कर रहा था कि अचानक तेज लहर आने से तीनों बह गए। दरअसल, इसी दौरान अचानक समुद्र की लहरें किनारे आ गई और दोनों बच्चे उसमें बहने लगे इतना देखते ही बच्चों को बचाने के लिए पिता ने लहरों में छलांग लगा दी जिससे वह तीनों ही बह गए। यह सभी महाराष्ट्र के रहने वाले थे।





रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में महाराष्‍ट्र के सांगली के शशिकांत और उनके बेटे-बेटी समुद्र की लहरों बह गए। दुबई में नौकरी करने वाले शशिकांत ईद की छुट्टी में परिवार सहित ओमान घूमने गए थे जहां वह तीनों इस समुद्र लहर के शिकार हो गए।

Its better to err on the side of daring than the side of caution ......

A little caution is better than a great regret

Please be cautious especially now, in view of severe rainfall alert pic.twitter.com/Lo6ga6o0t4 — Shikha Goel, IPS (@Shikhagoel_IPS) July 12, 2022