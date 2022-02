नेशनल डेस्क: भारत सरकार सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन की 54 ऐप पर जल्द ही बैन लगा सकती है। सूत्रों के अनुसार स्वीट सेल्फी एचडी, ब्यूटी कैमरा- सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बास बूस्टर, कैमकार्ड फॉर सेल्सफोर्स एंट (amCard for SalesForce Ent), आईसोलैंड 2: ऐसेज ऑफ टाइम लाइट (Isoland 2: Ashes of Time Lite), वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट ज्रिवर, ओनम्योजी चेस (Onmyoji Chess), ओलंपिक एरिना, ऐपलॉक, डुअल स्पेस लाइट आदि शामिल हैं।

