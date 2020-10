भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को अरब सागर में एक नवल एक्सरसाइज के दौरान एंटी-शिप मिसाइल (AshM) लॉन्च की। लॉन्चिंग के समय एंटी-शिप मिसाइल ने एक पुराने गोदावरी क्लास के डी-कमीशंड जहाज को निशाना बनाया और उसे समुद्र में डुबो दिया। भारतीय नौसेना ने इसका वीडियो शेयर किया है। AshM का निशाना इतना सटीक था

नेशनल डेस्कः भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को अरब सागर में एक नवल एक्सरसाइज के दौरान एंटी-शिप मिसाइल (AshM) लॉन्च की। लॉन्चिंग के समय एंटी-शिप मिसाइल ने एक पुराने गोदावरी क्लास के डी-कमीशंड जहाज को निशाना बनाया और उसे समुद्र में डुबो दिया। भारतीय नौसेना ने इसका वीडियो शेयर किया है। AshM का निशाना इतना सटीक था कि टारगेट शिप समुद्र में डूब गई। नेवी ने बताया कि 'मिसाइल ने घातक सटीकता से अपने मैक्सिम रेंज में टारगेट को निशाना बनाया। INS प्रबल पर 16 रूस निर्मित KH-35 'Uran' एंटी-शिप मिसाइल तैनात हैं, इनकी अनुमानित क्षमता 130 किलोमीटर तक की है।

